"Kılıçdaroğlu 'Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi" iddiası: 'Yüzleşmeye hazırım'

Levent Gültekin, seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığını iddia ettiği diyalogları anlatmış, Kılıçdaroğlu'nun "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini iddia etmişti.

CHP'nin bu iddiayı hayal ürünü olarak tanımlaması sonrası Gültekin'den "yüzleşmeye hazırım" açıklaması geldi:

“CHP’nin açıklaması üzerine zorunlu açıklama: Bir partiyle ve onun genel başkanı ile polemiğe girmek istemem ama bugün gündem olan konuşmam Babala tv’de Kemal Beye dinletildiğinde “evet geldi, görüştüm saygı duyarım” dedi, bu görüşme iddiam hayal ürünüyse Kemal bey niçin “geldi, görüştük” dedi? Kaldı ki gerçek olmayan bir bilgiyi paylaşmak en hafif tabirle ahlak yoksunluğudur, böyle bir şey yapmak için bir nedenim de yok. Ama konu gerçekten netliğe kavuşturulmak isteniyorsa Kemal beyle yüzleşmeye hazırım.”