Levent Gültekin'in 'Kılıçdaroğlu' iddiasına CHP'den yanıt: 'Tümüyle hayal ürünü'

Levent Gültekin, seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığını iddia ettiği diyalogları anlattı.

Medyascope'tan Ruşen Çakır'la ortak yayında konuşan Levent Gültekin, "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu" dedi.

Geçen yıl Nisan ayında Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyen Gültekin, şunları söyledi:

"Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e 'Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te' dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.

'Nasıl yani?' dedi... Sizi aday yapıyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e...

'Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme' dedim..

'Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok'

Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dedi.

Ben de bunun üzerine "Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?" dedim. "Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız" dedi.

"Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!" dedim, bana "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" dedi..

Gültekin'in iddialarına CHP'den yanıt: Tümüyle hayal ürünü

CHP'den Levent Gültekin'in iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.