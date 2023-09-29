Kılıçdaroğlu uçtu: ‘Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar köklü bir mücadele verildi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki liderlik yarışı kapsamında Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, sohbet sırasında, bir asırlık cumhuriyet tarihinin en köklü mücadelesinin “altılı masanın seçim kampanyası” olduğunu öne sürdü:

“Bir mücadele verdik. Ancak biz bu mücadeleyi demokrasinin sağlıklı işlediği bir ülkede vermedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar köklü bir mücadele verildi. Burada doğru olan altı partinin bir araya gelip mücadele etmesiydi. Yüzde 48 oy aldık. Gönül isterdi ki yüzde 50, yüzde 60 alalım. Analiz etmek istedik ancak öyle bir kaosun içine girdik ki fırsat verilmedi. Normalde tartışılması gereken konular hiç tartışılmadı. Medya da biz de bu meşrutiyeti onlara tanıdık. Bu şartlarda bu kadarını yapabildik.”

Kılıçdaroğlu, CHP’ye yoğun olarak yöneltilen “laikliği savunmaktan uzaklaştıkları” eleştirisine “çok ikna edici” bir şekilde karşı çıktı: “6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine karşı tüm milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanlığı’nın önüne giden bensem, benim laiklik anlayışım sorgulanamaz. Ben çünkü laikliği savunan birisiyim. Benim en temel görevlerimden birisi de budur zaten.”