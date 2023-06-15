Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevine son verdi.

Görevine son verilen isimler arasında Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak ve Deniz Demir da bulunuyor.

CHP tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."ü