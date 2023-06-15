Kılıçdaroğlu'ndan 'Adalet Yürüyüşü' paylaşımı: 'Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!'

"Adalet Yürüyüşü"nün 6'ncı yıl dönümünü kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı" dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı! Adalet Yürüyüşü 6 Yaşında"