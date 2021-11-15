Kılıçdaroğlu TOBB Başkanı'yla görüştü: İstihdam yaratana her zaman saygımız var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla görüşmeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız" dedi.

Görüşme öncesinde sosyal medyadan mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, “Saray, enerjiye yüzde 48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum. Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar… Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından TOBB Başkanı bir açıklamada bulunmazken basının önüne çıkan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse, üretim yapan, alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten, ne sanayicisi ne esnafı hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin" diye konuştu.

"Onları korumak, onların haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen her çabayı göstereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "Onların finansmana erişimi, dijitalleşme konusunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak da bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin fakirleşmesi, ülkenin ekonomide kayıplar vermesi demek'

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi fakirleştirip, ihracat yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne kadar çok fakir olursa, o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz diye akla mantığa sığmayan bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin fakirleşmesi, Türkiye'nin ciddi anlamda ekonomide kayıplar vermesi demektir. Eğer Türkiye fakirleşirse, iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'nin yaşadığı dramlardan birisi de budur."

'Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız'

"İç piyasada vatandaşa, emekliye, işçiye, memura vermiyorsunuz, esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar? İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var" diyen Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık” sözlerine ithafense şöyle konuştu:

"Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç tanık da olmadım. Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibar kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız.

'Ekonomiyi çok iyi biliyorum, bu işin kitabını yazdım…' Kitabını yazdığının nasıl olduğu belli. Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler. Bizi dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz."