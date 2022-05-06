Kılıçdaroğlu ters köşeye düşmekten son anda kurtuldu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali bugün başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Karaalioğlu Parkı’na kadar temsili Yörük göçü canlandırılması ile başlayan festivale, Aksu ilçesindeki etkinlik alanında devam edildi. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in önceki gün festivalin açılışına katılacağını duyurduğu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurulan saatte festivale katılım göstermemesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu festivale tebrik mesajı göndermekle yetindi.

CHP İl Başkanlığının duyurusu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in düzenleme komitesi başkanı olduğu Uluslararası Yörük Türkmen Festivali bugün düzenlenen etkinliklerle başladı. 8 Mayıs’a kadar sürecek olan festivalin açılışına katılacağı duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etkinliğe katılmaması dikkat çekti. CHP lideri, tebrik mesajında daha önceden belirlenen bir programı olmasını gerekçe gösterdi.

Kılıçdaroğlu son anda katılmaktan vazgeçti

Festivalin sponsorları arasında iktidara yakınlığıyla tanınan iş insanı Fettah Tamince’nin yöneticisi olduğu FETÖ’den kapatılıp KHK ile yeniden açılan vakfın üniversitesi de bulunuyordu. Konuyu gündeme getiren haberimizin ardından festivale katılmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etkinliğe tebrik mesajı göndermekle yetindi.

CHP’li başkan Böcek bir gün önce katılacağını duyurmuştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün gönderdiği toplu SMS mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: “Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’miz 6 Mayıs Cuma günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla başlıyor. Renkli etkinliklerin yer alacağı festivalimize tüm halkımız davetlidir.”

CHP Antalya İl Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun festivalin açılışına katılacağını duyurmuştu.

Başkan Böcek'in Kılıçdaroğlu'nun açılışa geleceği yönündeki mesajı

Protokol yağlığı, VİP otoparkı ve milyonlarca bütçe

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Yörük derneklerinin yöneticileri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca liralık bütçe ile festival yapmasının Yörük kültürüne hizmet etmeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Protokol yağlığı, VİP otoparkı ve VİP tribünü gibi uygulamalarla eleştiri konusu olan Yörük festivali için yurt içi ve yurt dışından toplam 360 uçak bileti, 5 yıldızlı oteller dâhil 2700 konaklama ve 13 bin kişilik yemek ikramı yapılacağı belirtilmişti.

Ücretsiz ulaşıma rağmen katılım düşük oldu

Aksu ilçesindeki festival alanına kent merkezinden ücretsiz otobüs ve tramvay seferleri yapılacağı duyurulmasına rağmen etkinliklere az sayıda katılımın olması dikkat çekti.