Kılıçdaroğlu Tamince’nin sponsor olduğu festivale katılacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2019’da FETÖ borsasına örnek gösterdiği iktidara yakın iş adamlarından Fettah Tamince’nin başkanı olduğu vakıf üniversitesi CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Yörük festivalinin sponsorlarından biri oldu. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in açılışa saatler kala CHP lideri Kemal Kılıçcaroğlu’nun da festivale katılacağını duyurması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, FETÖ borsasına değinerek garibanların ve askeri okul öğrencilerinin cezaevine konulduğunu ancak parayı bastıranların yargıdan kurtulduğuna işaret ederek Fettah Tamince ile ilgili şu iddiaları dile getirmişti:

“Bir kişinin FETÖ’den gözaltına alınabilmesi için MİT'in, MASAK'ın, Emniyet’in raporunun olması lazım. Bu üç rapor da var. Tamince devletin protokülünde. Askeri öğrenciler içeride. Hangi gerekçeyle? Neden işlem yapılmıyor? 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya’ya gidip Fethullah Gülen'le görüşen kişidir. Ben bunları söylemezsem nasıl ben bütün vatandaşları kucaklıyorum diyeceğim? Türkiye’ye kara para getiriyor. Erdoğan’ın avukatları savunduğu için hiçbir hakim ve savcı korkudan bir şey yapamıyor. Nasıl adalet bu? İsyan etmez misiniz siz buna? Yazarı, siyasetçiyi, garibanı içeride tutacaksın. Aynı menzilde yürüyorlar.”

Genel başkanın eleştirdiği isim CHP'li belediyeye sponsor oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun FETÖ borsasına örnek gösterdiği ismi, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek belediye eliyle düzenlenen Yörük-Türkmen Festivali’nin sponsorlarından biri yaptı. Fettah Tamince’nin Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Antalya Bilim Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivalin sponsorlarından biri olarak açıklandı.

Düzenleme Komitesi Başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adının yer aldığı festival yarın düzenlenecek temsili Yörük göçü ile başlayacak.

Başkan Böcek: 'Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla başlayacak'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tamince’nin de sponsorları arasında yer aldığı festivalin açılışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını duyurdu. Başkan Böcek, bugün saat 16.30’da gönderdiği toplu telefon mesajında, “Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’miz 6 Mayıs Cuma günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla başlıyor. Renkli etkinliklerin yer alacağı festivalimize tüm halkımız davetlidir” ifadelerini paylaştı.

Başkan Böcek'in Kılıçdaroğlu'nun açılışa geleceği yönündeki mesajı

15 Temmuz'un ardından kapatıldı, KHK ile yeniden açıldı

Tamince'nin yöneticisi olduğu vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatılmış, bir süre sonra yeniden açılarak yönetimine AKP'li isimler eklenmişti.

'Haftanın 3-4 günü Tayyip Bey'i rüyamda görüyorum'

2004 yılında Hürriyet'ten Yener Süsoy'a verdiği bir röportajda Gülen hakkında “Fethullah Hoca benim için bir değerdir, bir idoldür; sık sık Amerika’ya gidip ziyaret ediyorum” diyen Tamince, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için de “Yaptıklarımı takip ediyor, bana destek oluyor, Türkiye aşığı bir adam Tayyip Bey. Tanıdığım ilk günden beri haftanın 3-4 günü onu rüyamda görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.