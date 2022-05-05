CHP'li Antalya Belediyesi'ne Cemaatçi sponsor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Festivali 6-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ancak festival daha başlamadan birçok yönden eleştirilerin odağı oldu. Protokol yağlığı, VİP otoparkı ve VİP tribün gibi uygulamalar nedeniyle önce Yörük derneklerinin başkanlarından, ardından Son Göç romanının yazarı Muhammet Güzel’den festivale eleştiri geldi. İhale yoluyla özel bir organizasyon şirketine verilen festival için yurt içi ve yurt dışından 360 uçak bileti, 5 yıldızlı oteller dâhil 2700 konaklama ve 13 bin kişilik yemek hizmeti satın alınmak istenmesi de yüksek maliyet eleştirisini beraberinde getirdi.

Fethullahçı sponsor

Ancak CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kamuoyundan gelen eleştirilere kulağını tıkadığı Yörük-Türkmen Festivali için hazırlanan resmi web sayfasında etkinliğin sponsorları arasında yer verilen kuruluşlar arasında "FETÖ"cü olduğu gerekçesiyle önce kapatılan sonra yeniden açılan vakfın üniversitesi de dikkat çekiyor.

“Tayyip Erdoğan’ın adamıyım, Fethullah Gülen idolümdür” sözleriyle tanınan, 15 Temmuz’dan sonra ise "FETÖ operasyonları" kapsamında hakkında açılan dava ve soruşturmalardan kurtulmayı başaran Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin mütevelli heyeti başkanı olduğu Antalya Bilim Üniversitesi de festivalin sponsorları arasında yer alıyor.

Yönetiminde AKP’li eski Bakan Hüseyin Çelik, AKP’li Milletvekilleri ve önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel’in de yer aldığı Gaye Eğitim Vakfı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "FETÖ"cü olduğu gerekçesiyle OHAL kararnamesiyle kapatılmıştı. Ancak Rixos otellerinin sahibi işadamı Fettah Tamince’nin başında olduğu Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin kuruluşunu sağlayan vakıf, 22 Kasım 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükümde Kararname ile yeniden açılmıştı. Bu düzenlemenin ardından üye listesinde halen AKP’li milletvekillerinin bulunduğu vakfın bünyesinde olan üniversitenin adı Antalya Bilim Üniversitesi olarak değiştirildi.

Antalya Bilim Üniversitesi’nin resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre "FETÖ"den kapatıldıktan sonra yeniden açılan Gaye Eğitim Sağlık Spor ve Çevre Vakfı’nın yöneticileri şöyle sıralanıyor:

“Fettah Tamince (Başkan), Menderes Mehmet Tevfik Türel (başkan vekili, önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı), Mustafa Köse ( Üye, AKP Antalya Milletvekili), Sena Nur Çelik (Üye, AKP Antalya Milletvekili), Münir Karaloğlu (Üye, önceki Antalya Valisi, halen Diyarbakır Valisi), Sebahattin Öztürk (Üye, eski Antalya Valisi).

Sahte ve hileli ürün listesinde adı geçen sponsor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Yörük-Türkmen Festivali’nin sponsorları arasında yer alan bir başka dikkat çekici isim de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı sahte ve hileli ürün listesinde adı geçen Kırbıyık Holding. Antalya’da alkollü içecek üreten bir firma olan Kırbıyık Holding’in sahibi Şahin Kırbıyık, kamuoyunda abartılı sponsorluk gösterileriyle tanınıyor. Bir dönem Tarsus İdman Yurdu Kulübünün de başkanlığını yürüten Kırbıyık’ın firması iki kez Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit veya tağşiş yapan firmalar arasında yer almıştı. Bakanlığın açıkladığı taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen 371 firma arasında yer verilen Kırbıyık Holding’in ürettiği şaraplarda, Mayıs ve Ağustos 2019 tarihlerinde “dışarıdan etil alkol ilavesi” tespit edildiği belirtilmişti.

Kırmızı plakalı, çakarlı güreş ağası

Antalya Yörük-Türkmen Festivali’nin bir başka sponsoru da kent kamuoyunda Elmalı Güreş Ağalığı unvanını 17 yaşındaki yeğenine vermesi ile gündeme gelen Mehmet Gök. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 377 bin TL karşılığında Elmalı Güreş Ağalığı unvanını alan Gök’ün 17 yaşındaki yeğeni Yunus Alp Gök’ün adının yazılı olduğu kırmızı plakalı ve çakarlı Mercedes marka otomobilin trafiğe çıkması tepki çekmişti.

Festival öncesinde CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Yunus Alp Gök ve Mehmet Gök’ün makamında ağırlayarak festivale destek istemesi dikkat çekti. Festivalin sponsorları arasında yer verilen Gök Robotik’in sahibi ve Elmalı Güreş Ağası unvanlı 18 yaşındaki Yunus Alp Gök, 14 Nisan 202’de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’ten gelen davete Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Gök, CEO’muz Yunus Alp Gök ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Gök ile beraber icabet ettik. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyecek olduğu Yörük Türkmen Kurultayı için elimizden gelen maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacağımızı kendisine bildirdik” ifadelerine yer vermişti.

Festivalin destekçileri arasında ayrıca Akdeniz Üniversitesi, Can İnşaat Yapı firması, YÖRKAM ve Şampiyon Tatil Köyü gibi kuruluşlar da bulunuyor.

Yörük göçü ile başlayıp konserle sona erecek

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 6 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı ile Karaalioğlu Parkı arasında yapılacak Yörük göçü canlandırmasıyla başlayacak. Etkinliklerin gerçekleştirileceği Aksu ilçesindeki festival alanına ulaşım için Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz otobüs ve tramvay hizmeti sağlanacağını duyurdu. Festival boyunca Musa Eroğlu, Kubat ve Zara gibi sanatçılar da konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festival öncesinde yaptığı çağrıda, “Geçmişimizi unutmuyor, kültürümüzü nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz. Haydi hep birlikte 6-8 Mayıs tarihleri arasında Yörük kültürünün anlatılacağı ve yaşatılacağı Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’mizde (@yorukfestant) buluşalım” ifadelerini kullandı.