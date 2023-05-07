CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da düzenlediği mitingde Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu "Terör örgütünden medet umar hale geldiler. Yazıklar olsun onlara. Erzurum milli kurtuluş savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlular dadaştır, Erzurumlular bu işlere girmez. Erzurumlular insanları sever. Erzurum'u ta öğrencilik yıllarımdan bilirim. Erzurumluları da bilirim" dedi.

'Yapanları da yaptıranları da biliyoruz'

Kılıçdaroğlu "Ama oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi çok üzdü. O konuda çok telefon da aldık. Erzurum böyle değil. Ama bir avuç kişi yaptı. Yapanları biliyoruz, yaptıranları da biliyoruz. Bir yerlerden medet umuyorlar. Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız diye bir arayışın içindeler" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı "Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan bir insanın yaptığı bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Yani altına etmiş demektir. Koltuklarından kalkmak istemiyorlar değil mi? Neden halkın iradesine saygı göstermek istemiyorsunuz. Sandıklar gelecek, bayram havası içerisinde gideceğz sandıklara söz mü?" ifadelerini kullandı.