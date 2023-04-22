Kılıçdaroğlu tarım ve hayvancılık vaatlerini anlattı: 'Gıda fiyatlarını düşüreceğiz'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir video yayımladı. “Bay Kemal’in Tahtası” başlıklı videonun üçüncü bölümünde Kılıçdaroğlu, tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlattı.

Tarımda planlı üretime geçeceklerini, arazileri koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kamuya ait tarım işletmelerine yani Atatürk’ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz” diye devam etti.

'10 büyükbaş, 10 küçükbaş hibe edilecek'

Köylerde veteriner, ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. Beş yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 arttırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz” dedi.

Gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip üretici girdilerini azaltacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak. Üretirken devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak” dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Afyon, Konya, Erzurum’da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay’da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız. Türkiye, bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatçısı olacak. Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız ve gerektiğinde tarımsal maliyetleri sübvanse edeceğiz."