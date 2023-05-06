Kılıçdaroğlu: Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" başlığıyla bir video yayınladı.

Tarihi İpek Yolu’nu canlandırma sözü veren Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu-Batı diye ayırmam Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir" diye konuştu.

Projenin 'Batı'yı kaygılandıracağını' belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: