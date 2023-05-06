Kılıçdaroğlu: Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracağız

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" başlığıyla bir video yayınladı.
Tarihi İpek Yolu’nu canlandırma sözü veren Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı Batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batı'yı, Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu-Batı diye ayırmam Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir" diye konuştu.
Projenin 'Batı'yı kaygılandıracağını' belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
- Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız.
- Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak.
- Bakın bu dediğim Batı'yı kaygılandıracak, bunu biliyorum. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki varsın kaygılansınlar.
- Ha Çin'e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak.
- Koridorun hem Türkiye'nin tüm bölgelerine bağlantısını hem de limanlar ve Avrupa'ya bağlantılarını sağlamak için ülkemizdeki karayolu ve demir yolu ulaşım alt yapılarında da iyileştirmeler ve yeni bağlantılar yapılacak.
- İhraç malları İran'a 17 saatte, Türkmenistan'a 31 saatte, Özbekistan'a 50 saatte, Kazakistan'a 63 saatte varacak.
- Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz muazzam büyüyecek. Ülkeler arasında iş ticaretimiz en az 50 artacak.
- Ben halkıma hiçbir zaman hayal satmadım. İnanın hiç zor değil. Güzel ülkemiz işte böyle dünya ile rekabet eden, Türk dünyası ile bütünleşen bir ülke haline gelecek.