Kılıçdaroğlu Suriye sınırında: 'Hiç kimse elini kolunu sallayarak giremeyecek'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Suriye sınırına giderek açıklamalarda bulundu.

Suriyeli göçmenleri 2 yıl içinde ülkelerine göndereceklerini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Bu necip milletin adına kara leke sürmeden Suriye’den gelen kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz. Türkiye’yi Akdeniz’in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "İran’ı geçerek Türkiye’ye gelen Afganistanlıları da geldikleri ülkeye geri iade edeceğiz. Yani İran’a iade edeceğiz. Bunu Suriye’nin de Afganistan’ın da İran’ın da bilmesini isteriz. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Demografik yapımızın değişmesini istemiyoruz." dedi.