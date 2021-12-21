Kılıçdaroğlu: Sorunun temeli güvendir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:
- Açıkça söyledim kendilerine. Sorunun temeli güvendir. Eğer bir ülkenin vatandaşları kendisini yöneten siyasi otoriteye güven duymuyorsa artık o kişiler o ülkeyi sağlıklı yönetemezler. Var olan iktidar, bir güven ortamı yaratabilir mi? Yaratamaz. Her kafadan bir sesin çıktığı bir yapının içinde güven ortamı oluşturamazsınız.
- Dış güçler diye kıyamet kopardılar. Yeni atanan bakan "Dış güçler falan yok, doları bilinçli olarak yükseltiyoruz" dedi. En iyi kim bilir? Hazineden ve maliyeden sorumlu bakan bilir. O da böyle söylüyor.
- Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var. Yarını göremiyorsanız planlama yapamazsınız.
- Devleti yöneten kişilerin önce kendisini bilmesi lazım. Kendisini bilirse, ne olduğunu bilirse devleti sağlıklı yönetir. Neyi bilip neyi bilmediğini bilirse iyi yönetir. Her şeyi ben yaparım dediği zaman kişi kendisini bilmez. Devleti yönetenlerin eleştiriden korkmaması lazım.
- Devlet bir şirket değildir, bir kişinin malı mülkü değildir. Bir kişi "Ben devletin sahibiyim" diyor ve devleti yanlış yönetiyor. Kargaşa çıkarıyor. Ekonomide şimdiye kadar hiç olmayan sorunları yarattı. Devleti bir kişi yönetmeye kalkarsa o devletin yönetimi otoriter olur.