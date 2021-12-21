Döviz endekseli Türk Lirası hesabına ilişkin ilk ayrıntılar açıklandı

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dövize endeksli TL mevduat hesaplarına ilişkin ilk ayrıntıları açıkladı.

Haber Merkezi

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı dövize endeksli TL mevduatta vadelerin 3, 6 ve 12 ay olacağını söyledi.

Bunun Türkiye'ye özgü bir ürün olduğunu söyleyen Ateş "Düşüncem 3-6-12 aylar gibi vadelerde vatandaş parasını belli bir faizden, ister kamu ister özel hangi bankaya yatırırsa yatırsın vade sonunda arada bir fark olursa, ana para artı faizin üzerinde bir kur artışı olursa bu Hazine tarafından karşılanıyor. Böyle yapılacağı bize teyit edildi" dedi.  

Haber

Erdoğan'ın açıkladığı kararlar ne anlama geliyor? 'TL’nin ve ekonominin itibarını iki paralık etti'