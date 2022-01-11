Kılıçdaroğlu: Siyasi otoriteye uyuşturucu, dolar, tefeci baronları yön veriyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Güçler siyasi otoriteye yön veriyor. Bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar, tefeci baronları' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tek sesli basın yaratırsanız haksızlığı önleyemezsiniz. Basın dünyasına sesleniyorum, Hiç meraklanmayın az kaldı, kim olursa olsun hangi kalem olursa olsun, ahlaklı davrandıkları sürece basın özgürlüğünü görecekler, biz de o eleştirilerden ders almasını bileceğiz.

2006 yılında her bir engelli için MEB asgari ücret kadar özel eğitim kurumlarına bir para ödüyorsun bugün bu rakam asgari ücretin yüzde 20’sine kadar indi. Dün bir tebliğ yayınlandı yüzde 35 zam yapmışlar. Asgari ücret yüzde 50 arttı, elektrik fiyatları yüzde 127 arttı. Bu insanlar nasıl yapacaklar bu eğitimi?

AKP ve MHP'ye: Siz o soyguncuların ortağı mısınız?

Şu anda devlet yönetilmiyor. Güçler siyasi otoriteye yön veriyor. Bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar, tefeci baronları. Hükümet çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Adalet, devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetim istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım.

AK Partili ve MHP'nin milletvekilleri fakirin, fukaranın yanında değil soyguncuların yanında yer almıştır. Hem hak hukuk diyecekler, 84 milyon insan soyuluyor. Devleti kim soydu? Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, 13 liradan aldı. Milyarlarca lira para kazandı birileri. Bunu Meclis'te araştıralım dedik. AK Parti ve MHP milletvekilleri 'Bunu araştırmayın' dedi. Siz o soyguncuların ortağı mısınız?

Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır, hiç kimse unutmasın. 'Faize karşıyım' filan hepsi hikaye."

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