CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Dış Haberler
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İsmail Sarp Aykurt
Burcu Günüşen
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Kılıçdaroğlu: Siyasi otoriteye uyuşturucu, dolar, tefeci baronları yön veriyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Güçler siyasi otoriteye yön veriyor. Bazıları uyuşturucu baronları, bazıları dolar, tefeci baronları' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: