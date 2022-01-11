Kemal Okuyan'dan 'Enes Kara' açıklaması: Tarikatlar din zırhıyla korunuyor, hiçbir denetime tâbi değil

Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, iddiaya göre kaldığı Cemaat yurdunda yaşamına son verdi. Kara'nın Cemaat yurdundaki baskılara isyan eden bir videosu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Enes’in intiharı, buzdağının sadece görünen kısmı. Şimdi tıpkı 'erkekler de öldürülüyor' dedikleri gibi, 'intihar her yerde var' diyecekler. Tam demagoji" dedi. Okuyan, "Tarikatlar din zırhıyla korunup hiçbir denetime tâbi olmayan oluşumlar. Yasal zeminleri yok ama her tür desteği alıyorlar" ifadesini kullandı.