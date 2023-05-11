Kılıçdaroğlu: Sivas Demir Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sivas'ta yurttaşlarla buluştu.

Yurttaşlara Sivas'ın yaşam standartlarını yükseltme sözüyle seslenmeye başlayan Kılıçdaroğlu, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı kamulaştıracağını söyledi. Kılıçdaroğlu iktidarı, "22 yıldır yapamıyorlar, sizi düşünmüyorlar" sözleriyle eleştirdi. Yerli üretime vurgu yapan CHP lideri, dünyayla rekabet eden bir ülke inşa edeceklerini söyledi. Taşeron işçilere de mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 150 bin taşeron işçiye kadro verileceğini ve iş güvenliklerinin sağlanacağını ifade etti.

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarına "Benim umudum da sizsiniz gençler" diyerek yanıt veren Kılıçdaroğlu, köy okullarını yeniden açma vaadini tekrarladı. "Verilmeyecek hesabınız olmadığı zaman Türkiye'nin çıkarlarını her yerde savunursunuz" diyen Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayetini işleyenleri yargı önüne çıkaracağını, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheleri araştıracaklarını söyledi.

'Sandığa bayram havasında gidin'

"Patates soğan güle güle Erdoğan" sloganlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sandığa tek başınıza gimeyin. Bayram havasıyla yanınıza bir de arkadaşınızı alacaksınız. Oylarla tutanaktakileri kıyaslayacaksınız. Otoriter bir yönetimi sandık yoluyla demokrasiyle değiştireceksiniz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Benim size sözüm var; Sivas Demir-Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım, binlerce Sivaslı orada çalışacak. 22 yıldır yapmıyorlar, yapamıyorlar. Sizi düşünmüyorlar, evlatlarınızı düşünmüyorlar. Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. İnsan insandır başımın üzerinde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. Ayrımcılığa karşı çıkmak lazım. Yatırım yapıyorsanız da ayrımcılık olmaması lazım. İki sanayi bölgesi arasında teşvikler farklı. Niye farklı. Çünkü diyorlar ki; önce yatırım yapanları cezalandıracağız. Böyle bir anlayış devlet yönetiminde olmaz.

Yurt dışında değil burada üretecek, burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyanın işsizlik, göçmen, çöp deposu olmayacak burası. Dünya ile rekabet eden bir Türkiye olacak. Ayrıca, bu taşeron işçi belası bitmiş değil. Taşeron işçilerin tamamına kadro vereceğiz onlarda evlerine huzur içinde iş güvenceleri olarak her zaman gidecekler. Köy okullarını açacağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir kadını ele güne karşı muhtaç etmeyeceğim."

Kılıçdaroğlu konuşmasını, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla bitirdi.

Babacan: Erdoğan sözünden döndü

Kürsüye Kılıçdaroğlu'ndan önce çıkan Ali Babacan ise iktidarın alın teriyle çalışan herkesi krize soktuğunu söyledi. “Doğru işleri devam ettiririz, yanlışları düzeltiriz” diyen Babacan, kendi iktidarlarında emeğin karşılık bulacağını savundu.

Ali Babacan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Adalet olmazsa olmaz, fırsat olmazsa olmaz. Endişe mahal yok. Üç gün kaldı. Üç gün sonra hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Siz Erdoğan'a bakmayın. O ülkeyi bir savaş atmosferine sokmaya çalışıyor.

Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma. Ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta tıpkı geçmişte olduğu gibi sandıkta iktidarı değiştireceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak, hiç büyütmeyin.

Hak'tan döndü, hukuktan döndü. Yakın tarihimize bir bakın. Kim gücü eline geçiriyorsa kendisi gibi olmayanların hakkına göz dikiyor. Gücü eline geçiren zorbalık yapmaya başlıyor. Zorbalık dönemi artık bu ülkede bitsin istiyoruz. Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için; Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na destek vermenizi istiyoruz. Torunlarınızın Türkiye'si için bize destek vermenizi istiyoruz. Sandıkta vicdanınızla baş başa kaldığınızda desteğinizi bizden yana kullanmanızı talep ediyoruz. DEVA için mührü CHP'ye basmanızı istiyoruz."