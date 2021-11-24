Kılıçdaroğlu: Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamada bulunuyor.

Demokrasi çerçevesinde bir çıkış aradıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerçekten mutfakta yangın var. Öyle bir yere taşıdılar ki, bir yandan da piyasalarda da büyük bir güvensizlik var. Bunun nedeni de şahsım hükümeti, sarayda oturan zat. Böyle bir tabloyu Türkiye hiç yaşamadı" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Geldiğimiz nokta kritik nokta, fakir fukaranın çocukları açlığa terk edildi. Açlık fakirin fukaranın kapısında. Mamalara kelepçe vuruluyorsa, sadece bir paket alabilirsiniz diye sınırlama geliyorsa, o paket bittiğinde ne olacak? Yönetme gücünü kaybetmiş bir kişiden söz ediyoruz. Hiç sağa sola bakmaya gerek yok, sorumlu bellidir. Her şeyin sorumlusu benim diyen kişidir, Erdoğan'dır. Erdoğan Londra'daki bir avuç tefecinin temsilcidir. Onlara hizmet ediyor.

Devlet aklının gereği olarak, bu kadar sorun var, yangın var diyoruz. Bir anayasal kurum var, topla ekonomik konseyi bunlar ne düşünüyorlar?

Bir kibrin devlete maliyetidir bugün yaşananlar. Bunlar gayri millidir.

Doları olanlar terini bile silmeden bir günde yüzde 20, yüzde 25 kâr yaptılar. Dolar baronlarına hizmet edenler, Türk vatandaşına hizmet edemezler.

Senin yaptığın dünyalıkları biliyorum, dolarlarını biliyorum, Man Adası'nı çok iyi biliyorum. Yaptığı tam bir deliliktir, zırvalıktır.

Türkiye'yi bu tablodan çıkaracağız. Biz milliyetçiyiz, Kuvayi Milliyeciyiz.

Buradan nasıl çıkarız? Milletten niye korkuyorsun, sandıktan niye korkuyorsun? Yönetemiyorsun, yönetme gücünü kaybettin. Sandığı getir kardeşim. Seni ve şurekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa hepsini yapacağım