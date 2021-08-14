Kılıçdaroğlu: Selde 200 yıllık köprüler yıkılmadı, yeni köprülerin hepsi yıkıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti.
ANKA'da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, bölgedeki incelemelerinin ardından; Cevizli, Köprübaşı Mevkisi’nde açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:
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Aslında iklim değişikliğinin hangi sonuçları doğuracağını, on yıllardır bilim insanları, yöneticiler biliyorlar ve raporluyorlar, okuyorlar. Biz iklim değişikliğinin ortaya koyacağı tablonun önlemini almazsak bu sorunlarla karşı karşıya kalacağız.
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Sanayi diye bir şey kalmış değil, orayı gezdik. Buranın afet bölgesi edilmesi doğru bir karar, teşekkür ederiz ama yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa en azından o insanlara faizsiz bir kredi açılması lazım. Bu kredi ile ancak ayağa kalkabilir, dükkanlarını onarabilirler.
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İşçilere de belirli bir bedelin ödenmesi lazım. Hükümete çağrıda bulunuyorum; afet bölgesi ilan edilen yerlerde iş yerleri açılana kadar, o iş yerlerinde çalışanlara en azından asgari ücret düzeyinde bir ücret ödenmesi gerekiyor.
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Eğer iklim değişikliğinin getireceği felaketler var ve biz bunları biliyorsak, bilim insanları biliyorsa, uygulamacılar biliyorsa; ülkeyi yönetenlerin de bilmesi lazım. Ülkeyi yönetenler, eğer iklim değişikliği raporlarını dahi okumamışlarsa sağlıklı ve tutarlı karar alamazlar. Onlara birinci tavsiyem şu; hadi bizim bilim adamlarının hazırladığına ‘güvenmiyoruz’ diye söylüyorlarsa, uluslararası kuruluşların açıkladığı raporlar var. Bu raporların örtüştüğünü göreceklerdir. İklim değişikliğinin sonuçlarını dikkate alarak, önlem almaları lazım. Eğer önlem alırlarsa bu tür olaylar meydana geldiğinde de sorun kendiliğinden çözülür.
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Karadeniz’in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler neresinden bakılırsa, 150-200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbiri sel dolayısıyla yıkılmadı. Ama yeni yapılan köprülerin hepsi, görüyorsunuz yıkıldı. 100 yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmış. Yeni yapılanlar ise doğayı bilmeyen, geleceği öngöremeyen kişiler tarafından tasarlanmıştır.
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Kriz ortaya çıktıktan, insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir yararı yoktur. Önlem başlangıçta alınacaktır ki insanlar hayatlarını kaybetmesinler.