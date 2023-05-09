Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştiren çocuktan şikayetçi olmadı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim aracına Sakarya’da bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.

Sakarya'da seçim otobüsüne taş atan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk daha sonra serbest bırakıldı.

'Asıl mesele bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir'

CHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla geçen Sakarya Mitingimizin ardından, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsümüze, 15-17 yaşları arasındaki bir çocuk tarafından, taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız, olayı öğrenmesinin hemen ardından, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç’u arayarak “Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye’nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir.” talimatını iletti.

Ayrıca, Sakarya Mitingimiz öncesinde, güzergahımız üzerinde bulunan bazı noktalara taşların yığıldığı ihbarı alınmıştı. Bu provokasyon girişimi de Sakarya Emniyeti tarafından engellendi. Bu vesileyle emniyet güçlerimize de teşekkür ederiz."