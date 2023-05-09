Gaziantep'te AKP'liler ile CHP'liler arasında kavga: 'Havaya ateş edildi' iddiası

Gaziantep'in Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seçim kampanyası yapan AKP'liler ile CHP'liler arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada yaralananların olduğu belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre; kavga sonucunda 4 kişi yaralandı.

AA: CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi tabancayla havaya ateş etti

AA'nın haberine göre ise yaşanan kavgada 2 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A.'nın havaya bir el ateş ettiği iddia edildi.

"Seçim çalışmaları yürüten AK Parti ve CHP'li gruplar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A. tabancayla havaya bir el ateş etti. Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı ve Ersin A. gözaltına alındı."

'AKP'liler demir sopalarla CHP’li gençlere saldırdı'

Gaziantep'in yerel gazetesi Gaziantep Güneş ise "AKP'liler demir sopalarla CHP’li gençlere saldırdı" başlıklı haberinde, AKP'lilerin demir sopalarla CHP çalışması yapan gençlere saldırdığını belirtti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"AKP'liler demir sopalarla Sankopark önündeki CHP’li gençlere saldırdı. Saldırıda CHP gençlik kolları MYK üyesi Necmettin Açıkgöz, yaklaşık 30 AK Partili tarafından demir sopalarla öldürülesiye dövüldü. Necmettin Açıkgöz hastanede tedavi altına alınırken, kalabalığın dağılması için havaya ateş açıldığı iddia edildi."