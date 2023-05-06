Kılıçdaroğlu 'seçim gecesi sokağa çıkmayın' demişti, Akşener'den açıklama geldi

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimin kazanılması halinde "sokaklara çıkmayın" sözlerini değerlendiren İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yöneltilen, "Buna dair sizde bilgi, istihbarat ya da provokasyon kaygınız var mı?" sorusunu, "provokasyon yapılmak istenebileceğini, ama bu millete çok güvendiğini" söyleyerek cevapladı.

Akşener katıldığı FOX TV yayınında, "İmralı'ya heyet gittiği" iddiasının, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlanmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları paylaştı:

"Yargıdan üst düzey bir kişinin gittiğini, oraya farklı bir isim yazdırdığını biliyorum, ama kim olduğunu söylediğim dakikada, nereden bu bilginin geldiği anlaşılır. O insanları da tehlikeye atamazsınız. O manada söylüyorum. Bana fotoğraflar verildi, yani kampların fotoğrafları, eğitim verilen insanların fotoğrafları. Onları ben çekmedim. Devletimizin içinde yer alan sağduyulu devlet memurlarının endişe ettikleri, güven duydukları bir şahıs olarak bana verdiler o zaman. Ben de bunları kamuoyuyla paylaştım. Baştan bahsediyorum. Tabii bu bilgiler de gelir. Sayın Erdoğan'a yakın bir kişiden bahsediyoruz."