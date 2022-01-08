Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Burada çeşitli konulara değinen Kılıçdaroğlu, "Bir kişi devletin en tepesinde oturup bütün yetkilere sahip olan bir kişi, rakibine hakaret ediyorsa, işi o noktaya taşımışsa, bu acizliğin belirtisidir. Aciz, artık yönetemiyor demektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi daha fazla götüremezler" diyerek seçim beklediği tarihi de duyurmuş oldu.