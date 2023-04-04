Kılıçdaroğlu: Seçildiğimde Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına getireceğim

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması'na katılmak için Trabzon'daydı. Konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz veriyorum, ayrımcılığı bitireceğim. Beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Allah nasip eder cumhurbaşkanı seçildiğimde emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak" diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uyuşturucu baronlara para var, beşli çetelere para var, saraylarda her şey var; emekliye gelince para yok! Yemezler, alacağım ve vereceğim. 418 milyar dolarlık bir hortum var. 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım.

'Davaları açacağız, paralar gelecek'

Nasıl getirirsin bu parayı diyorlar, uluslararası mahkemelerde nasıl kazanacaksın? diyorlar. Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Dünyanın hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına izin vermez. Davaları açacağız, paralar gelecek. Ayrıca mal varlıkları var, onları da biliyorum. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum.

'Gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz'

Hiç kimse unutmasın, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğimde Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına tekrar getireceğim, şanlı bayrağımız orada dalgalanacak.

Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yeriz. Sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size teslim etmeyiz! Ben sizden bir söz almak istiyorum. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başımın üstüne. Devletin taşıyıcı kolonlarını kestiler. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin. Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit edilemez."