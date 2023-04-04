İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması"na katılmak için Trabzon'a gitti. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyaretine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Trabzon Atatürk Meydanı'nda kürsüye çıkan İmamoğlu, "Millet İttifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında, milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor" dedi.

Erdoğan'a gönderme yapan İmamoğlu, "Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Çocuklara bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır" şeklinde konuştu.

CHP'nin çadırına engel

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise Kılıçdaroğlu’nun bugün Trabzon’da halka hitap edeceği çadır için valilik tarafından verilen iznin programa bir gün kala iptal edildiğini açıkladı.

Toprak, "AKP Trabzon Milletvekili, bizim milletvekilimizi arıyor, 'Hayır orada miting yapamazsınız.' Burası meydan, herkes izin aldı, biz de aldık. Bir milletvekilinin talimat olarak bildirmesi, valinin de ona uymasını tehlikeli görüyorum" dedi.