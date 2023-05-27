Kılıçdaroğlu: Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sandık müşahitlerimize dokundurtmayız!" notuyla yeni bir video daha yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Sevgili halkım size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Devletin bütün imkanlarını hukuksuzca kullandılar. Sizden bir isteğim var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü omuz omuza olalım, Anayasal hakkımızı kullanalım. Ardından oy kullandığımız sandığın başında olalım. Oy sayımını izleyelim. Islak imzalı tutanakları kontrol edelim. Fotoğrafını, videosunu çekelim. Sadece bir adım kaldı. Ne dedik senin oyun, onun boyunu aşacak. İlk turda salladık, yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin."