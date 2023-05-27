Kılıçdaroğlu'na yasak gelmişti: AKP'liler halka SMS yağdırıyor

Haftalardır Cumhur İttifakı ortakları ile milletvekili adaylarının halka SMS (kısa mesaj) yağdırmasına yasaklama kararı çıkarmayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SMS göndermesini engellemek için dün aniden yasak kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu kararın ardından "Tümüyle karartma altındayım" diyerek, "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor" açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı BTK’nin aldığı karar ve GSM operatörlerini yaptırım uygulamakla tehdit etmesi tartışılmaya devam ederken AKP ise halka SMS yağdırmayı sürdürüyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Bakanların halkı sürekli SMS ile rahatsız etmesini görmezden gelerek, "Diğer partililere mesaj göndermek suç" dedi.

AKP Kütahya İl Başkanlığı, bugün yurttaşlara gönderdiği SMS’te şu ifadeleri kullandı:

“PKK, FETÖ, LGBT hainlerine ve işbirlikçilerine karşı vatanımızın, milletimizin istikrarı için, Türkiye yüzyılına ilk adımı atmak için haydi bir daha sandığa.”