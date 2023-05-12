Kılıçdaroğlu Samsun mitinginde çelik yelek mi giydi?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Samsun mitinginde konuştu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimden önce son mitinglerini düzenleyen Kılıçdaroğlu, bugün önce Samsun'da sonrasında da Ankara'da konuşacak.

Samsun mitinginde sahneye çıkan Kılıçdaroğlu'nun kıyafetindeki şişkinlik ve koruma polislerinin sayısının arttırılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun çelik yelek giydiği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Sahnede Kılıçdaroğlu’nu koruyan silahlı polislerin de olduğu görüldü.

Gazeteci Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasını gündeme getirmiş, "Bugünkü Samsun mitingine dikkat" uyarısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun Samsun mitinginde geniş önlemler alındığı gözlemlendi. Konuşma yaptığı sahne üzerindeki koruma sayısı arttırılırken korumalara da silah verildi.

Kılıçdaroğlu’nun Bursa ve Sivas mitinglerinde sahne üzerindeki korumalarında silah yoktu. Ancak Samsun mitinginde sahnedeki polis korumalarının sayısı 4’e yükseltildi ve uzun namlulu tüfek verildi. Kılıçdaroğlu’nun arkasında bekleyen korumaların da tetikte beklediği görüldü.