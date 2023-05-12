İddia: 'Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Türkiye'ye girdiği belirtiliyor'

Gazeteci Merdan Yanardağ, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'na yönelik suikast hazırlığında olan bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğini öne sürdü.

Söz konusu bilgiyi edindiği kaynağına güvendiğini belirten Yanardağ, sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor."