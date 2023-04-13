Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir suikast girişimi gerçekleştirilebileceğini öne sürdü.

Özdağ Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor”dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır” ifadesini kullandı.