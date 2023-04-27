Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.30 için çağrıda bulundu.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Bir müjdem var'
22.30 için Twitter'a çağrıda bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, '22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım' dedi.
Haber Merkezi
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.30 için çağrıda bulundu.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım" ifadelerini kullandı.