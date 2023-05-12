Kılıçdaroğlu Reuters'a konuştu: Rusya'nın seçimlere müdahalesine dair somut kanıtımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam sosyal medyadan ''Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin'' mesajını paylaşmıştı.

Rusya'dan konuyla ilgili açıklama gelmiş, "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Türkiye'deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır'' denilmişti.

Reuters'a konuşan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın 14 Mayıs seçimlerine müdahale ettiği yönündeki açıklamasını tekrarladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin elinde somut kanıt bulunduğunu ifade etti.

'Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim'

Reuters'ın haberine göre Rusya'yı sorumlu tutan bu paylaşımı neden yaptığı sorulan Kılıçdaroğlu "Eğer elimizde (somut kanıt) olmasaydı bu twiti atmazdım" dedi.

CHP'nin konuya ilişkin Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçiliğiyle bir temas kurmadığını belirten Kılıçdaroğlu "Bir başka ülkenin, bir siyasi partinin lehine, Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim, bu çağrıyı açıkça bir twit ile yapmamın nedeni budur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmesi Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale iddialarını yalanlayarak "Türkiye'deki ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır" diye belirtmesinin ardından geldi.

Rusya ile ilişkilere dair mesaj

Reuters'a göre Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Rusya ile yakın ekonomik bağlarının olduğunu belirterek Moskova ile ilişkilerinde dengeli bir dış politika yürüteceği sinyalini verdi.

Ankara'daki ofisinde ajansa konuşan Kılıçdaroğlu "İlişkilerimizi korumak istiyoruz, dostça ilişkilerimizi koparmak istemiyoruz ama iç işlerimize müdahaleye izin vermeyeceğiz" dedi.

İktidara gelmesi durumunda Rusya ve Ukrayna arasında bir barış girişimi de başlatacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu "Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına ulaşılmasını başarırsak bu bizim için ve tüm dünya için çok önemli olur. Ama şunu açıkça ortaya koyalım ki biz hiçbir ülkenin bir başka ülkeyi işgalini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

NATO'ya övgü

"NATO'nun genişlemesini destekleyecek misiniz?" sorusuna "Elbette" diye yanıt veren Kılıçdaroğlu "NATO yalnızca 21. yüzyılın askeri bir örgütü değil, aynı zamanda demokrasiyi savunan bir örgüt. NATO ile ilişkilerimizi geçmişte olduğu gibi aynı çerçevede sürdüreceğiz" dedi.

AKP döneminde Dışişleri Bakanlığı'nın politika oluşturmada dışlanmasının temel bir problem olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin ulusal çıkarlarını önceleyen barış odaklı bir dış politika izleyeceğiz. Önceliğimiz milli çıkarlarımız ve çağdaş dünya çizgisinde hareket etmek olacaktır" diye konuştu.