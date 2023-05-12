Kremlin'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından sosyal medyada birçok dezenformatif içerik paylaşıldığını belirterek, bunun arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu tür iddiaları Türkiye'nin ana muhalefet liderine iletenler yalancı" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın yaklaşan Türkiye seçimlerine müdahale edeceğine ilişkin iddialar hakkında konuşan Peskov, "Bu iddialar nasıl gündeme geldi bilmiyoruz" dedi.