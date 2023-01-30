Kılıçdaroğlu: Rektör görünümlü Boğaziçi Üniversitesi kayyumunu birkaç ay sonra tahliye edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 4 bin 144 mezununun 2,5 milyon dolar değerindeki bağışı ile inşa edilen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tesislerinin tahliyesine karar vermişti.