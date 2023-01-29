10 bin imza toplanmıştı: Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tesisleri tahliye edilecek

4 bin 144 Boğaziçi Üniversitesi mezunun 2,5 milyon dolar değerindeki bağışı ile inşa edilen Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tesislerinin tahliyesine karar verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün, 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında “Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor” başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmasının ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurdu. Ancak BÜMED Yönetim Kurulu Kaymakamlığın 27 Ocak Cuma günü, sosyal tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini derneğe resmi olarak bildirdiğini duyurdu.

Dernek yönetimi, kaymakamlığın ilettiği yazıda tesislerin 30 Ocak Pazartesi günü saat 08.30’a kadar boş olarak teslim edilmesini tebliğ ettiğini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirdiğini söyledi.

BÜMED söz konusu gelişmenin ardından yürütmenin durdurulması talebiyle hukuki sürece başvurmuş ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına açık bir imza kampanyası başlatmıştı. Bir haftada 10 bine yakın mezun “Mezunlar yuvasından, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü’nden Çıkartılamaz” isimli kampanyaya imza atarak derneğin faaliyetlerinin kampüs içinde gerçekleşmesini istediğini belirtmiş ve üniversite yönetiminin aldığı karardan vazgeçmesini talep etmişti.

10 bine yakın mezunun imzası 20 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim edilmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü konuya dair hiçbir açıklamada bulunmadı.

'BÜMED tesislerinde olacağız'

Konuya dair açıklama yapan BÜMED Yönetim Kurulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BÜMED olarak temel hukuk ilkelerine olan inancımızı koruyor, hukuki süreci titizlikle takip etmeye devam ediyoruz. Hiç kuşkumuz yok ki, üniversitemizin ve derneğimizin üzerine çöken bu kara bulut bir gün dağılacaktır. Yeter ki Boğaziçi camiası olarak bizler, üniversitemizin temel değerlerini ve Boğaziçi ruhunu ısrar ve inatla savunmaya ve yan yana durmaya devam edelim.

Biz BÜMED Yönetim Kurulu olarak, 30 Ocak Pazartesi günü saat 08.00’de okulumuzun tarihinde kara bir leke olarak yer alacak bu anda mezunlarımızı temsil etmek üzere BÜMED tesislerinde olacağız. Bu tarihi ana tanıklık ederken yan yana olmanın önemini vurguluyor, hepinizin desteğini bekliyoruz.”