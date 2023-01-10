Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği kendi yaptırdığı binadan çıkarılıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 4 binin üzerinde mezunun yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bağışla inşa edilen ve 30 yılı aşkın süredir üniversitenin bileşenlerine açık bir şekilde hizmet veren Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Sosyal Tesisleri’nin sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

BirGün'de yer alan habere göre, Rektörlüğün imzasıyla 7 Ocak’ta tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına gönderilen bir e-postada, 4144 mezunun bağışıyla inşa edilmiş BÜMED sosyal tesisisin kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

BÜMED, üniversite rektörlüğünün imzasıyla alınan karara tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi değerlerinin ve ilkelerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Tesisle ilgili alınan bu yanlış karardan dönülmesi için hep birlikte ve var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

BÜMED tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Kurulduğumuz 1985 yılından bugüne, Boğaziçi Üniversitesi’ne 40 milyon doların üzerinde bağış yapan, sayısız öğrenciye burs imkânı sağlayan, mezunlara iş imkânı sunan, akademisyenlerin araştırma giderlerinden konut ihtiyaçlarına kadar birçok sorununa çözüm üreten, mezunları bir araya getirerek profesyonel ve sosyal bağların gelişmesine katkı sunan BÜMED’in okul kampüsündeki varlığına son verileceği ilan edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı karar “üniversitemizin eğitim ve yaşam alanları gelişmeye devam ediyor” başlığıyla duyurulurken, mezunlar olarak bu kararı üniversitenin değerleri, hafızası ve kimliğine taban tabana zıt bir karar olarak yorumluyoruz ve bu kararı kabul etmiyoruz. Çünkü BÜMED tesisi; öğrenci, akademisyen ve mezunların eğitim ve yaşam alanı olarak halihazırda faaliyet gösteren ve camianın birlikte var olduğu bir alandır.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, her zaman öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari kadromuzun yanında olmaya, Boğaziçi Üniversitesi değerlerinin ve ilkelerinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Tesisle ilgili alınan bu yanlış karardan dönülmesi için hep birlikte ve var gücümüzle çalışacağız."