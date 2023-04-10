Kılıçdaroğlu 'polis haftası'nı kutladı: 'Tüm sorunlarınızı biliyorum, hepsini çözeceğim'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları; ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Sana söz, hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.”