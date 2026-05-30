Kılıçdaroğlu PM toplantısını ertelemişti: 'Tebliğ bahane edildi, denge Özel lehine'

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AKP'nin adımıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Büyük olasılıkla 1 Haziran’da Parti Meclisi’ni toplayacağız” açıklamasından geri dönülmüş, toplantı antetli kağıtla duyurulan resmi yazı ile ileri bir tarihe ertelenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasını taşımayan yazıda Parti Meclisi toplantısının ertelenme gerekçesi, “Parti Meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları” şeklinde açıklandı.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Temmuz 2020’de düzenlenen 37’nci Olağan Kurultay ile Parti Meclisi’ne seçilen üyelere resmi tebligatların yapılmasının ardından zaman kaybedilmeden toplantının gerçekleştirileceğini savundu. Toplam 57 üyeden oluşan Parti Meclisi’nde Özgür Özel’e yakın isimlerin de yer aldığını belirten CHP’liler, “Tebligatı imza ile almak, mahkeme kararını tanıdıkları anlamına gelecek” görüşünü ileri sürdü.

Özel’e yakın partililer ise “Tebligatı almak, mahkeme kararını tanımaktır” çıkışının, “çaresizliği gösterdiğini” belirtti. Temmuz 2020 tarihli kurultay ile belirlenen Parti Meclisi’nde ağırlığın Özel lehine olduğunu kaydeden CHP’liler, “Dengeyi, algı yaparak mı değiştirmeye çalışacaklar?” diye sordu.

CHP'li Kılıçdaroğlu’nun, “Parti Meclisi olmadan partiyi yönetmeye çalışacağını” öne süren partililer, BirGün'den Mustafa Bildircin'e yaptıkları değerlendirmede şunları kayda geçirdi:

1 Haziran’da yapılacağı belirtilen toplantının ertelenme gerekçesi de kurul içindeki oy dağılımından çekinilmesi. Sayın Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nin desteğini alamayacak. Bunu çok iyi bildiği için kurultayın ardından partinin en üst karar organı olan PM’yi de denklemin dışına çıkarmak istiyor.

İlk toplantıdaki kurultay iradesini kaldıramayacaklarını bildikleri için ‘Mahkeme kararını tanıyacaklar’ algısı ile toplantıya katılımı engellemek istiyorlar. O toplantıya katılacak, kurultay talebimizi, mahkeme kararıyla koltuğa oturanların yüzüne söyleyeceğiz.