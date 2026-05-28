Kılıçdaroğlu'ndan ertelenen CHP PM toplantısına dair açıklama: 'Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için bekliyoruz'

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CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından "CHP Genel Başkanı" ilan edilmesine dair tartışmalar devam ederken, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik belirsizlik de sürüyor.

CHP Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantısı, Kılıçdaroğlu ekibinin duyurusuyla ertelenmiş, kararın kurultay sürecine yönelik bir hamle olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, kendisine yakınlığıyla bilinen gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu.

TV100'de yayımlanan programda konuşan Yarkadaş'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, sosyal medyada CHP'liler arasında süren tartışmalara ilişkin, "Herkes şunu bilsin Partimiz en kısa sürede ahlaki kodlarına dönecektir. Özellikle sosyal medyada CHP'liler arasında ayrışma, tartışma yaratmaya çalışan kişiler, hesaplar var. Kimse tartışma görüntüsü vermemeli. Biz bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kamuoyunda tartışılan CHP PM toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin ise, "Biz PM'nin 1 Haziran'da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz.1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir" diye konuştu.

'Kılıçdaroğlu'nun tebligatla uzaktan yakından alakası yok'

Ayrıca Yarkadaş, CHP PM üyelerine yönelik tebligatın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmadığını iddia ederek şöyle konuştu:

"CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal ettiren büyük kurultay delegesi Levent Çelik, İstinaf Mahkemesi'nin kararından sonra Ankara 3. İcra Dairesine giderek yapılacak olan ilk parti meclisi toplantısına katılacak PM üyelerinin icra dairesinden tebligat alarak katılmalarını istedi. Altını çizerek söylüyorum, tebligat meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzaktan yakından ilgisinin olmadığı bir meseledir. Bu kurultayı iptal ettiren CHP Pendik üyesi ve büyük kurultay delegesi Levent Çelik'in avukatlarının yaptığı başvuru üzerinedir."

'27 CHP PM üyesi tebligatı aldı'

Öte yandan Yarkadaş tebligat sürecine dair de bilgilendirmede bulundu.

CHP PM üyesi olan 57 kişinin Ankara 3. İcra Dairesi'ne giderek, imza atması ve tebligatın kendilerine tebliğ edilmesini sağlaması gerekiyor.

Bu zamana kadar 57 PM üyesinden 27'sinin tebligatı aldığını söyleyen Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda Parti Meclisi'ne katılabilecek isim sayısı 57. Mesela kimler var? Gaye Usluer, Berhan Şimşek, Akif Hamzaçebi, Necdet Saraç, Turan Aydoğan var, örnek olarak söylüyorum. Keza Deniz Demir var, Ankara Milletvekili. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var. Ama Veli Ağbaba aldı mı, almadı mı, alacak mı, almayacak mı bilmiyorum. Neden? Çünkü Özgür Özel'in arkadaşları tebligatı almak istemeyebilirler de. Neden? Çünkü o tebligatı alıp imza attığınızda, mutlak butlan kararının hukuki sonuçlarını da kabul etmiş oluyorsunuz."