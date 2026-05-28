Kılıçdaroğlu ekibi CHP Parti Meclisi toplantısını erteledi
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Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 28.05.2026 , 12:43
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Kemal Kılıçdaroğlu ekibi daha önce CHP Parti Meclisi'nin (PM) 1 Haziran'da yapılacağını belirtmişti.
PM toplantısının tarihine ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı.
Toplanma tarihinin, "üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini" duyuruldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."
Kararın kurultay sürecine yönelik bir hamle olabileceği öne sürülüyor.
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