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Kılıçdaroğlu ekibi CHP Parti Meclisi toplantısını erteledi

CHP Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantısı Kılıçdaroğlu ekibinin duyurusuyla ertelendi. Kararın kurultay sürecine yönelik bir hamle olabileceği öne sürülüyor.

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Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 28.05.2026 , 12:43

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Kemal Kılıçdaroğlu ekibi daha önce CHP Parti Meclisi'nin (PM) 1 Haziran'da yapılacağını belirtmişti.

PM toplantısının tarihine ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Toplanma tarihinin, "üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini" duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PM üyelerinin, görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle PM'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek PM toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."

Kararın kurultay sürecine yönelik bir hamle olabileceği öne sürülüyor.

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