Siyasi partilerde bayramlaşma: Kılıçdaroğlu ekibi AKP'yi ağırladı

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Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında, AKP temsilcilerinden oluşan bir heyet, CHP Genel Merkezi’ne bayram ziyaretinde bulundu. CHP ile AKP arasındaki son bayramlaşma 2024 Kurban Bayramı’nda gerçekleşmiş, 19 Mart 2025’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı operasyonların ardından bayramlaşma programları sona ermişti.

ANKA'nın haberine göre, CHP Genel Merkezi’ndeki kabulde, konukları karşılayan ve ağırlayan CHP heyetine Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyette, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

AKP heyeti Erdoğan'ın selamını iletti

AKP heyetinin gerçekleştirdiği ziyarette taraflar karşılıklı olarak bayram tebriklerini iletti. Ziyaret doğrultusunda, her iki partinin temsilcileri "bayramın huzur ve barış getirmesi" temennisinde bulundu.

AKP'li Kurt, "bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik fırsatı verdiğini" söylerken, AKP'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bayramlarda kırgınlıkların unutulduğunu söyleyen Kurt, "Meclis’te zaten her zaman karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var, o da ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmaktır. Maalesef dünyanın geneline baktığımız zaman Türkiye’nin çok güçlü olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Kuzeyimize baktığımızda Ukrayna-Rusya Savaşı yıllardır devam ediyor, hemen doğumuzda İran, İsrail ve Amerika ile savaşıyor; yine güneyimizde ve batımızda sürekli bir ittifaklar var. Ülkemizi hedef alan birçok ağır söylem var. Dolayısıyla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde birbirimizle dayanışarak ancak ülkemizi ayakta tutabiliriz. Bir elin beş parmağı nasıl bir değilse herkes farklı düşünebilir ama önemli olan memleket sevgisini ve saygısını hissetmektir. Bu vesileyle CHP ailesinin bayramını kutluyoruz" dedi.

Kılıç: Ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz

CHP'li Kılıç ise "siyaset kurumunun kutuplaştırıcı ve ayırıcı olmasından ziyade ülkenin, vatandaşların sorunun çözümü ve bir araya gelinmesi gerektiğini" dile getirdi.

Kılıç, "Farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz budur. Gönül isterdi ki bu bayram gününde emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekliler kurban kesebilseydi rahat rahat. Kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram dönemi geçirebilseydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Burada ve Meclis'te çalışacak, bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim" ifadelerini kullandı.

AKP'li Kurt, Kemal Kılıçdaroğlu ile Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) tanıştıklarını, kendisinin başmüfettiş olduğu yıllarda Kılıçdaroğlu'nun da Genel Müdür olduğunu hatırlatarak, "Oradan da bir hukukumuz var. Yeni yönetiminiz tekrardan hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz" diye konuştu.

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun başkanlığındaki heyet de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ekibiyle bayramlaştı.

AKP-MHP bayramlaşması: 'Cumhur İttifakı olarak büyük Türkiye davası için hep beraberiz'

Bayramlaşma programı kapsamında, AKP Genel Merkezi'ni MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti ziyaret etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Cumhur İttifakı olarak biz her zaman büyük Türkiye davası için, Türkiye'nin büyük hedefleri için hep beraberiz. 'Büyük eserleri, büyük milletler yapar' diyorlar. Büyük Türkiye davasında büyük Türk milleti hep beraber inşallah birlikte yapacağız" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başta "Terörsüz Türkiye" meselesi olmak üzere "son dönemdeki ufuk açan konuşmalarının çok değerli olduğunu" savunan Yayman, şunları söyledi:

"Değerli Cumhurbaşkanımızla da zaten çok büyük bir uyum içerisinde. Türkiye'nin de arzu ettiği, milletimizin de arzu ettiği bu birlik, beraberlik, Türkiye'nin de önündeki engelleri teker teker aşarak, Türkiye'ye büyük bir vizyon, büyük düşünme ufku, 'biz yapabiliriz' ufku sağlıyor. Allah razı olsun. Allah iki büyük liderimizin de ömrünü uzun eylesin inşallah. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Türkiye'nin, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Türkiye'nin, birlik, beraberliğe ihtiyacı var."

'Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan hadiseler hepimizi üzüyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da, "Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamalarda, telkinlerde bulundular. Aklıselim ve sağduyuyla inşallah bu süreç daha iyi yönetilir" ifadelerini kullandı.