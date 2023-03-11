Kılıçdaroğlu: 'Pek çok kuruluştan uygun kredi alabiliriz'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta meslek, esnaf, ticaret, sanayi, ziraat odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalardan bulunan Kılıçdaroğlu, iktidardan deprem bölgesine yönelik kısa ve orta vadeli planlarını açıklamalarını istedi. Depremde hayatını kaybedenlerin insanları için sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bölgedeki sorunların çözümü için devletin "uygun koşullu kredi" alabileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: