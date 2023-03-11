Akşener: Afet, iktidar eliyle asrın felaketine dönüştürüldü

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'daki İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Afet çok büyük ancak iktidar eliyle bu ucube sistemin bir sonucu olarak asrın felaketine dönüştürüldü" dedi.

Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

'Afet, iktidar eliyle asrın felaketine asrın felaketine dönüştürüldü'

Afet Allah'tan gelmedir, doğru ama tedbirini alma görevi iktidardadır. Afet çok büyük ancak iktidar eliyle bu ucube sistemin bir sonucu olarak asrın felaketine dönüştürüldü.

Beceriksizliğin tavan yapması, Türkiye'nin tüm kurumlarının içinin boşaltılmış olması, devletin memuru devletin bürokratı olması gerekenlerin iktidar eliyle iktidarın il ve ilçe başkanı gibi çalıştırılmaya zorlanmaları sonucunda devlet dediğimiz kavramın ciddiyeti ortadan kalktı.

Ciddiyetin ortadan kalkmasıyla liyakatsizliğin gündemde olması nedeniyle bu deprem sonrasında yaşananlar tamamen beceriksizliğin sonucu olarak ortaya çıktı.

'Erdoğan fikirlerimizden faydalanıp, desteklerimizi istemeliydi'

Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı olarak o sabah en geç saat 8'de bütün partilerin genel başkanlarını, örneğin Çankaya'da toplayıp fikirlerimizden faydalanıp aynı zamanda desteklerimizi istemeliydi.

İmkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi, çok daha hızlı dertlerin çözümü nasıl sağlanabilirdi. Birincisi bu sistemin getirdiği sonuç olarak dediğim dedik çaldığım düdük sonucu yaşadık.

'Eylem planımızı sürdürüyoruz'

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, olası Marmara depremine ilişkin "Bu yaşadığımız depremlerin öncesinde aralık-ocak ayında dahi İBB'ye kentsel dönüşümü hızlandırmak adına önerilerimiz vardı. Bir tanesi de o zaman reddedildi. Bir kez daha görüşülmek üzere süreci takip ediyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasını satırbaşları şöyle:

En çok konuşulan konu 'Aman başkanım İstanbul deprem meselesi milli egemenlik sorunumuz' demiştiniz. Biz sağlıklı biçimde süreci hazırlamazsak depremin İstanbul'da afetin yaratacağı tahribat milletçe bize diz çöktürebilir. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem konusunda hassasiyet göstererek hazırlık yapmaya devam ettik.

Bu yaşadığımız depremlerin öncesinde aralık-ocak ayında dahi İBB'ye kentsel dönüşümü hızlandırmak adına önerilerimiz vardı. Bir tanesi de o zaman reddedildi. Bir kez daha görüşülmek üzere süreci takip ediyoruz. Seferberlik planı açıkladık. Eylem planımızı sürdürüyoruz.

'Tüm gücümüzle diğer bölgelere katkı sunmaya gayret ettik'