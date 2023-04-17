Kılıçdaroğlu patronları kapalı toplantılarda sakinleştirmiş: 'El koyacağız demiyoruz'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'beşli çete' çıkışları nedeniyle 'kaygılanan' sermaye sahipleriyle kapalı toplantılarda buluşup “Çıkışım siz namuslu iş insanlarıyla ilgili değil” dediği aktarıldı.

Hazine’den iktidara yakın sermaye gruplarına aktarıldığını söylediği 418 milyar dolara dair ayrıntılı bir rapor hazırlattığı bilinen Kılıçdaroğlu'nun, diğer sermaye gruplarına 'güven vermek' için toplantılar düzenlediği öğrenildi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği illerde programını tamamladıktan sonra patronlarla bir araya geliyor, CHP ve Millet İttifakı'nın hedeflerini anlatıyor, soruları cevaplıyor.

‘Bize de mi sıra gelecek?’

Toplantılarda Kılıçdaroğlu’na toplantılarda en çok sermayeye yönelik çıkışları soruluyor. Çok sayıda sermaye sahibi Kılıçdaroğlu’na “İş dünyası ‘Acaba kazanırlarsa bize de mi sıra gelecek?’ diye kaygılanıyor” diyerek çıkışını detaylandırmasını istiyor.

Kılıçdaroğlu’ysa çıkışının 'sermaye düşmanlığı' olarak algılanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Toplantılarda yer alan üst düzey bir CHP yetkilisinin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu 'endişeleri' gidermek adına hukuka işaret ediyor. Sermaye sahiplerine sık sık “Kurdukları düzen sizin de zararınıza” diyen Kılıçdaroğlu’nun son toplantıda şunları söylediğini aktardı:

‘El koyacağız demiyoruz’

“Sermeye düşmanı değiliz, aksine yatırım yapanların desteklenmesine inanıyorum. Ancak bunlar öyle bir düzen kurdular ki siz girdiğiniz ihalelerden hangisini kazanabiliyorsunuz? Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Kurdukları düzen sizin de zararınıza. Bizim itirazımız sizin önünüzün kesilmesine, devletin parasının haksız biçimde yandaşa gitmesine. Biz gelince ‘El koyacağız’ demiyoruz. Hukuk işleyecek, yargı dosyaları alacak ve gerekeni onlar yapacak. Bu düzeni değiştirdiğimizde sizin gibi namuslu yatırımcıların da önü açılacak. Bunun için sizin gibi insanlar bundan korkmamalı, aksine bunu desteklemeli.”