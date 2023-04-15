Kılıçdaroğlu 'özel ekonomi bölgeleri' vaat etti: Düşük maliyet, yüksek sermaye güvenliği

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası" adlı yeni konseptiyle altı maddede Türkiye’de başlatmayı vadettiği "üretim hareketi"ni açıkladı.
Seçimlerin ardından oluşturulacağı söylenen özel ekonomi bölgelerinin 6 temel ilkesi şöyle sıralandı: Maliyet, odaklanma, farklılaşma, inovasyon, sermaye güvenliği, hukuk.
"Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız" diyen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
- Öncelikle tüm Türkiye'yi kapsayacak özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Global bir üretim, ticaret, finans ağımız olacak. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız.
- Bu bölgeler 6 temel prensip, 6 temel ilke ile çalışacak. Rekabet gücümüz, kur farkı ve ucuz iş gücümüzden kaynaklanmayacak. Yani Türkiye bir ucuz iş gücü pazarı asla olmayacak. Stratejik üretimden, katma değerli ürünlerden, uygun lojistikten kaynaklanacak.
- Belirli alanlara odaklanarak uzmanlaşacağız. Bütün gelişmiş ülkeler böyle yapıyor. Biz de aynısını yapacağız. Pazarda ayrışan ürünler üreterek farklılaşacağız. Anlattığım bu bölgeler, ÜRGE yani üretim geliştirme, ARGE yani araştırma geliştirme ve inovasyon odaklı olacak. Bölgelerde güçlü, güvenli ve ulaşılabilir sermaye altyapısı hazır olacak. Çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, hukuki güvence altına alınacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. İktidarımızın ilk üç ayında gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, hemen temelleri atacağız.