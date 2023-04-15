Hulusi Akar, CHP ve İYİP'i ziyaret etti: 'Ayrı gayrımız yok'

AKP'nin Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim çalışmaları sırasında CHP ve İYİP il başkanlıklarını ziyaret etti.

İYİP İl Başkanı Tansu Şener, Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık" dedi.

Seçim sürecinde başarı dileklerini ileten Şener, "Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

'Sizlerin de bizler gibi düşündüğüne inanıyoruz'

"Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü esastır" diyen Akar, "Bunun için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünüze inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Ayrı gayrımız yok'

Daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığına geçen Hulusi Akar'ı İl Başkanı Adil Demir ve il yönetimi karşıladı. Ziyaretinden dolayı Akar'a teşekkür ettiğini dile getiren Demir, "Seçim sürecini barış, huzur içinde nihayete erdirmek istiyoruz" dedi.

Demir ve diğer yetkililere teşekkür eden Akar, "Kayseri'nin bir geleneği var, iç içe girmiş bir topluluk, ayrılık gayrılığımız yok. Seçim çalışmalarımızı da nezaket içinde götürecek inşallah kazasız belasız 15 Mayıs'a ulaşacağız" diye konuştu. (AA)