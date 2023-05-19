Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi bitti: 'Görüşlerimizi paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi.

İki genel başkan görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Verimli bir toplantı yaptık. Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdik. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Biz kendi düşüncelerimizi aktardık" dedi.

Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı onları sorduk, ayrıntılı cevaplar aldık. Biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. Ata İttikafı'nın diğer genel başkanları ve Sayın Sinan Oğan'la da yeniden değerlendireceğiz. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız. Genel Başkan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oya sahip olmuştu.