Davutoğlu ile birlikte Oğan'la görüşen Gelecek Partili isim detayları anlattı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün'ün Ankara'da Sinan Oğan'la iki saat görüştüğünü hatırlatarak, Üstün'ü aradığını ve Oğan'ın yaklaşımıyla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la ittifakı merkeze alan, gençliği ve milliyetçi seçmeni kazanmaya yönelen, vatanseverlik temelli bir stratejiyi uygulayacağı anlaşılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Üstün'ün "Olumlu. Masa adına biz bir teklifte bulunamayız ama tavrının önemli olduğunu, bu süreci etkileyeceğini, psikolojik üstünlüğü değiştireceğini söyledik. Arkadaşlarıyla değerlendirdikten sonra karar verecek. Bize yakın olduğunu hissettim. Diğer tarafla alakalı kafasında bir şey yok" dediğini aktaran İsmail Saymaz, "Oğan'ın iktidara mesafeli olduğu ancak muhalefete destek vermekte kararsız kaldığı ifade ediliyor" diye yazdı.