Kılıçdaroğlu: Öyle bir düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin bu tür krizlerle karşılaşmayalım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bugüne kadar büyük sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz. Öyle bir sistem öyle bir düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin en azından bir daha bu tür krizlerle Türkiye karşı karşıya kalmasın" dedi.

"İkinci yüzyılı birlikte inşa edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "İşimizin kolay olduğunu kimse düşünmesin. Dört ayaklı bir sistemden bahsedeceğim. Birinci ayak demokrasi. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir" ifadesini kullandı.

Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu "Konsey 85 milyondan toplanan vergilerin nereye harcandığını her yıl toplanarak rapora dökecek, bu rapor Resmi Gazete'de yayımlanacak. Türkiye’de işçisinden emeklisine, sanayicisinden esnafına herkes görecek” dedi.

"İkinci ayak üreten Türkiye" diyen Kılıçdaroğlu "Herkesin ürettiği bir Türkiye dışarıya el avuç açmayan bir Türkiye'dir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz. İstediğiniz kadar üretin, hakça bölüşmezseniz orada huzur olmaz" ifadelerini kullandı.

Akşener katılmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılı kapsamında “Vicdana Davet” sloganıyla düzenlenen kongreye Kılıçdaroğlu'nun yanısıra Altılı Masa'da yer alan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da katılıyor. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmadığı kongreye İYİP'i temsilen Ümit Özlale katılıyor.

Soyer: Müstakbel Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasına "Çok değerli genel başkanlarımız, çok değerli müstakbel Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz" ifadeleriyle başladı. Soyer "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Türkiye'nin içinden geçtiği kritik anlarda Millet İttifakı'nın attığı tarihi adımlara izmir'den yaptığımız gönülden bir katkıdır. Artık çok iyi biliyoruz ki bir şey değişecek her şey değişecek" ifadelerini kullandı.